Вандали розписали сатанинськими знаками кладовище в Маріуполі
06:13, 11 жовтня 2007Суспільство
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Старокримський цвинтар уже потерпав у квітні
На Старокримському кладовищі в Маріуполі вандали спаплюжили близько тридцяти надгробків.
Як передає кореспондент РІА “Новости”, пам`ятники, які мають форму хреста, або зруйнували, або обписали так званими "сатанинськими" знаками - "666" і перевернутими пентаграмами.
Це вже не перший випадок вандалізму на Старокримському кладовищі. У квітні там було розгромлено 473 надгробків і пам`ятників. Співробітники головного управління МВС України в Донецькій області за цим фактом затримали двох місцевих жителів.
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