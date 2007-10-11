Вандали розписали сатанинськими знаками кладовище в Маріуполі

На Старокримському кладовищі в Маріуполі вандали спаплюжили близько тридцяти надгробків.

Як передає кореспондент РІА “Новости”, пам`ятники, які мають форму хреста, або зруйнували, або обписали так званими "сатанинськими" знаками - "666" і перевернутими пентаграмами.

Це вже не перший випадок вандалізму на Старокримському кладовищі. У квітні там було розгромлено 473 надгробків і пам`ятників. Співробітники головного управління МВС України в Донецькій області за цим фактом затримали двох місцевих жителів.