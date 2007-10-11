Український перекладач Корану оприлюднив результати двох років праці

Студент гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія» Михайло ЯКУБОВИЧ за два роки переклав п’яту частину священної книги ісламу - Корану.

Як повідомляє офіційний сайт «Острозької академії», фрагмент його перекладу Корану (повного перекладу Корану українською мовою немає) із супровідною статтею нещодавно опублікувано в літературному журналі «Київська Русь» (Книга 9 (XVIII)). Публікація має назву «Смисли Преславного Корану українською мовою» та разом із передмовою займає більше ста сторінок журналу. Переклад супроводжується великою кількістю коментарів і пояснень із класичних арабських джерел, перекладених безпосередньо зі спадщини мусульманської екзегетики.

Як передає кореспондент УНІАН, автор перекладу М.ЯКУБОВИЧ заявив, що його заповітною метою є повний переклад Корану українською мовою.