Український перекладач Корану оприлюднив результати двох років праці
Студент Острозької академії здолав частину шляху
Студент гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія» Михайло ЯКУБОВИЧ за два роки переклав п’яту частину священної книги ісламу - Корану.
Як повідомляє офіційний сайт «Острозької академії», фрагмент його перекладу Корану (повного перекладу Корану українською мовою немає) із супровідною статтею нещодавно опублікувано в літературному журналі «Київська Русь» (Книга 9 (XVIII)). Публікація має назву «Смисли Преславного Корану українською мовою» та разом із передмовою займає більше ста сторінок журналу. Переклад супроводжується великою кількістю коментарів і пояснень із класичних арабських джерел, перекладених безпосередньо зі спадщини мусульманської екзегетики.
Як передає кореспондент УНІАН, автор перекладу М.ЯКУБОВИЧ заявив, що його заповітною метою є повний переклад Корану українською мовою.