Ермітаж покаже діамантовий череп ціною в $100 мільйонів (фото)

В одному з залів Ермітажу (Санкт-Петербург, Росія) у травні з`явиться платиново-діамантовий череп роботи британського художника Демієна Херста ціною в 100 мільйонів доларів.

"Вже відомо, що твір Демієна Херста точно експонуватиметься у нас. Думаю, йдеться про два-три тижні в травні. Чи приїде сам художник і що демонструватиметься поряд з черепом, поки сказати важко", - повідомила РІА Новостистарший науковий співробітник Ермітажу Олена Гетьманська.

Твір Херста є черепом 35-річного європейця XVIII століття, прикрашеним 8601 діамантом загальною вагою в 1106,18 карата. Діаманти кріпляться до черепа за допомогою платинового каркаса. Зуби, виготовлені для черепа, обійшлися художникові в 14 мільйонів доларів. За назву роботи художник узяв рядок з першого послання Іоанна "Бо це є любов до Бога". Автор вважає, що інкрустований череп "прославляє і захоплює дух".

Твори Херста украй високо цінуються на арт-ринку. У 2004 році він продав одну з найвідоміших своїх робіт - заповнений формаліном акваріум з акулою під назвою "Фізична неможливість смерті в свідомості того, хто живе", за 12 мільйонів доларів. Згодом назва твору була змінена на ніцшеанську тезу "Бог помер".

У червні 2007 року Херст став найдорожчим з художників, які нині живуть, обійшовши Джаспера Джонса і Люсіана Фрейда. Невідомий покупець заплатив близько 19 мільйонів доларів за інсталяцію з пігулками під назвою "Колискова весна" (Lullaby Spring).

Нове творіння Херста, за словами самого художника, вже знайшло господаря проте деталі операції не розголошуються. Проте, відомо, що череп чекають тривалі гастролі всіма кращими музеями світу.