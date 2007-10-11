У справі ”чорних трансплантологів” з`явився донецький слід

Розслідуючи справу так званих "чорних трансплантологів", ізраїльська поліція з’ясувала, що більшість операцій з пересадки донорських органів вони здійснювали в донецькому Центрі трансплантації нирки. Про це "Німецькій хвилі" повідомили у Державній прокуратурі Ізраїлю.

Офіційний представник Держпрокуратури заявив, що факт проведення операцій у донецькому Центрі трансплантації нирки встановлено не лише завдяки свідченням постраждалих, але й медичним довідкам, виданих цим лікарняним закладом. Крім того, декілька операцій було здійснено в одній із київських спеціалізованих лікарень, тип і адресу якої має бути з’ясовано найближчим часом. За даними прокуратури, усі операції провадив голова угруповання "чорних трансплантологів" - доктор Міхаель Зіс, якого рішенням ізраїльського міністерства охорони здоров’я позбавлено ліцензії на провадження лікарської діяльності. Щоправда, у Донецькому центрі категорично заперечили твердження ізраїльської прокуратури. За словами представниці Центру, доктор Зіс ніколи не провадив там жодних операцій і ніхто б у Донецьку не дав йому оперувати. Водночас співрозмовниця визнала, що особа Зіса добре відома працівникам закладу. В ізраїльській прокуратурі впевнені, що доктор Зіс "не міг провадити справи самотужки" і, вочевидь, користувався допомогою українських асистентів. Представник додав, що правоохоронні органи Ізраїлю та України продовжують співпрацювати у цій справі, проте не став уточнювати рівень міжвідомчих контактів.