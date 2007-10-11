ЗМІ: Алла Пугачова залишає сцену

Алла Пугачова йде зі сцени. Вона має намір зайнятися новим проектом - створенням радіостанції. Втім Примадонна все ж таки з`являтиметься в телепередачах і братиме участь в збірних концертах, - повідомляє агентство Е-ньюс. За цими даними, про свій намір залишити сцену Пугачова оголосить під новий рік. Як розповів агентству один з музикантів співачки, цитуємо, "не може вона більше їздити на гастролі - втомилася, та і здоров`я не те» - кінець цитати. Відзначимо, Пугачова вже заявляла про свій намір залишити сцену - десять років тому вона публічно оголосила, що припиняє естрадну кар`єру, проте обіцянки не дотримала.

Эхо Москвы