Микола Вересень запросить до розмови без сантиментів актора Володимира Горянського

Сьогодні , 11 жовтня, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь заслужений артист України, актор Театру драми та комедії на Лівому березі Горянський Володимир. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 12 жовтня о 7.30 та о 18.40.