Микола Вересень запросить до розмови без сантиментів актора Володимира Горянського
10:22, 11 жовтня 2007Суспільство
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Сьогодні , 11 жовтня, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь заслужений артист України, актор Театру драми та комедії на Лівому березі Горянський Володимир. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 12 жовтня о 7.30 та о 18.40.
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