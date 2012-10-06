Завтра в Україні - від 2° до 26° тепла

Завтра вночі у Волинській, Рівненській і Львівській областях місцями очікуються невеликі дощі, вдень у західних та Житомирській областях дощі з грозами, місцями сильні дощі, на півночі Київської та Чернігівської областей помірні дощі.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 13-17°; вдень 18-23°, на півдні місцями 24-26°, у більшості західних областей 12-17; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Києві та області у неділю - без опадів, лише ввечері у північних районах області дощі. Вітер південно-західний, 8-13 м/с.

Температура по області вночі 7-12°, вдень 18-23°, у Києві вночі 10-12°, вдень близько 20°.

Сьогодні температура води становить у Чорному та Азовському морях 19-22°, у Дніпрі біля Києва 15°.