Відбудеться прес-конференція про запровадження нових цін на хліб

12 жовтня в 11.00 у ВАТ «Одеський коровай» відбудеться прес-конференція на тему «Введення нових цін на хліб». У заході візьмуть участь Голова Правління «Одеського короваю» Тетяна Погребна, Голова Всеукраїнської профспілки працівників харчової, переробної промисловості і суміжних галузей Анатолій Тельних.

Учасники прес-конференції поінформують про нові ціни на продукцію «Одеського короваю», а також розкажуть про умови, в яких сьогодні працюють ті, хто печуть хліб, і причини введення нових цін.

Прес – конференція відбудеться за адресою: Одеса, вул. Генерала Петрова, 14.

Збір журналістів біля входу на підприємство ВАТ «Одеський коровай» в 10.50-11.00.

Акредитація журналістів (до 19.00 11 жовтня): департамент маркетингу ВАТ «Одеський коровай» (048) 728-59-26, E.Katerlin@karavay.od.ua або Юлія Шейко, менеджер зі зв`язків з громадськістю і пресою ЗАТ «Холдинг «Т і С», (044) 494-00-50, 8-050-444-88-85 J.Sheiko@holding-tic.com.ua