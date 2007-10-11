Прем`єр-міністра Віктора Януковича запросили на відкриття пам`ятника Степану Бандері у Львові.

Про це «Обкому» повідомила прес-служба Львівської облради.

Львівська облдержадміністрація направила Президентові України Віктору Ющенку і прем`єр-міністрові Віктору Януковичу запрошення взяти участь у відкритті першої черги монумента лідерові Організації українських націоналістів, повідомив сьогодні на засіданні Асоціації місцевих рад Львівщини голова обласної ради Мирослав Сеник.

Серед запрошених на церемонію – лідери демократичних партій, керівники районів і міст Львівщини, ветерани Української повстанської армії, члени сім`ї Степана Бандери, а також всі, хто залучився до збору кошт на спорудження пам`ятника. Сума пожертвувань за останні декілька місяців склала понад 160 тисяч гривень. Гроші надійшли навіть від жителів Харкова.

Відкриття пам`ятника С. Бандері у Львові відбудеться 13 жовтня о 14.00.