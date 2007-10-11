Літати до Європи стане дорожче на 30-40%

Туроператори прогнозують з початку листопада ц.р. подорожчання всіх напрямків авіатуризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 10 жовтня на прес-конференції повідомила директор з туризму турфірми «Пан Укрейн» Олена ШАПОВАЛОВА.

«Зараз уже всі авіакомпанії готуються до переведення своїх тарифів з 1 листопада в євро», - сказала вона.

За її словами, подорожчання буде пов`язане з рішенням членів тарифної конференції ИАТА про приєднання України до «єврозони» з продажу авіаперевезень. Це рішення знаходиться поки що на етапі узгодження з авіакомпаніями - членами ИАТА, в період з 1 листопада 2007 р. по 1 січня 2008 р. очікується переведення вартості послуг в євро в аеропорту «Бориспіль»: таксі, харчування, пальне, послуги «Украероруху». «Таким чином, - зазначила вона, - всі витрати авіакомпаній, що виконують рейси до Європи, повністю будуть переведені на євро, тому авіакомпанії активно готують до переведення на євро і тарифів на регулярні рейси».

У той же час, за словами експерта, поки що не відомо, за яким крос-курсом переводитимуться долари в євро. «Багато авіакомпаній планують тільки змінити в системах бронювання, тобто в системах «Амадеус», слово «долар» на слово «євро». Тобто, автоматично ми матимемо 30-40% порожчання. Не відомо, як поведуть себе авіакомпанії, але ці розмови вже мусируються, тому що для них це додатковий механізм отримання заробітку», - заявила вона.

Більше того, О.ШАПОВАЛОВА повідомила, що авіакомпанії вже спробували перевести контракти на зимові чартерні рейси (рейси, які туроператори замовляють на популярні туристичні напрямки) на євро, проте операторам вдалося відстояти «доларові» контракти. "Що нас чекає, залежить від того, який крос-курс нам нарахують", - сказала О.ШАПОВАЛОВА.