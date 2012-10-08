З держмитниці за корупцію звільнені 28 співробітників

Про це повідомляє прес-служба Держмитслужби. Згідно з повідомленням, ще 311 осіб притягли до дисциплінарної відповідальності.

За інформацією Держмитслужби, за три літні місяці співробітники антикорупційних підрозділів провели 60 розслідувань і 239 перевірок діяльності співробітників митної служби, за наслідками яких порушено 13 кримінальних справ. Сімнадцяти чиновникам різного рангу висунуто звинувачення, зазначається у повідомленні прес-служби.

За звітний період найбільше кримінальних справ порушено стосовно співробітників Харківської обласної митниці (3 кримінальні справи), Південної митниці (5 кримінальних справ) і Чернігівської митниці (2 кримінальні справи).

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Як повідомляв УНІАН, 25% опитаних членів Європейською Бізнес Асоціації за підсумками першого півріччя 2012 року залишилися не задоволені або не зовсім задоволені рівнем професіоналізму українських митників. На їх думку, корупція в митних органах за останні 6 місяців залишилася на тому самому рівні, як і в попередні періоди. Крім того, минулого тижня Державна митна служба звільнила з посади начальника Південної митниці Олександра Вдовиченка. У службовому кабінеті чиновника співробітниками Генеральної прокуратури України було вилучено понад 870 тисяч доларів.