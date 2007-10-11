Черновецький хоче заборонити масові акції на Майдані та Хрещатику

Київська влада звернулась до суду з проханням обмежити проведення 14 жовтня масових акцій політичними силами та громадськими організаціями.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міськдержадміністрації Віктор ГОНЧАРУК.

За його словами, сьогодні влада міста направила до Окружного адміністративного суду Києві звернення, в якому просить обмежити проведення масових заходів з нагоди 65-ї річниці створення Української повстанської армії та 63-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Зокрема, КМДА просить суд дозволити всім громадським організаціям та партіям, які мають намір відзначити річницю заснування УПА, проводити свої заходи виключно на Софійській площі.

Також міська влада просить суд постановити, що організації, які просять дозвіл відзначити річницю визволення України від фашистів, можуть провести свої акції на Бессарабській площі та біля пам’ятника В.Леніну на бульварі Тараса Шевченка.

Як зазначив В.ГОНЧАРУК, Майдан Незалежності та Хрещатик, на переконання керівництва міста, мають залишитися вільними від політичних заходів у ці вихідні, щоб надати можливість киянам спокійно відпочити та розважитись.

За його словами, в принципі, майже всі представники громадських організацій попередньо погодились розділити території проведення урочистостей для уникнення будь-яких сутичок. Однак ВО «Свобода» все ж наполягає на проведенні свого маршу майже по всьому центру міста - від парку Т.Шевченка, площею Льва Толстого, Бессарабською площею, Хрещатиком, через Майдан Незалежності до Михайлівської площі. Для забезпечення порядку і спокійного відпочинку киян, а також організації безпечного відзначення річниць міська влада була змушена звернутись до суду.

В.ГОНЧАРУК повідомив, що засідання суду має відбутися завтра.

Як повідомляв УНІАН, відзначити 63-ту річницю визволення України від фашистських загарбників, 65-ту річницю створення УПА та свято Покрови в центрі Києва 14 жовтня планують низка громадських організацій, а також всеукраїнське об’єднання “Свобода” та Комуністична партія України.