У Ющенка хочуть перевести Нафтогаз та Газпром на прямі відносини

У Секретаріаті Президента України вважають за доцільне перехід НАК «Нафтогазу України» і «Газпрому» на прямі відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

За його словами, така система буде ясною і зрозумілою. Існуюча ж система поставок газу в Україну через посередників вносить неясності і ускладнює ситуацію.

При цьому він підкреслив, що, швидше за все, існуюча поточного року система поставки газу збережеться на 2008 рік.

Разом з тим він зазначив, що в директивах Президента для учасників газових переговорів зазначається, що Україна наполягатиме на тому, щоб повернутися до ще чинних домовленостей 2000-2001 років, відповідно до яких на міжурядовому рівні підписувався протокол прем`єр-міністрами, де кожна із сторін брала б на себе державні гарантії. Відповідно, Росія - щодо поставки газу, Україна – щодо транзиту газу.