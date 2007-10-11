У Києві зіткнулися Jaguar, Ford, Toyota і Skoda (фото)

У Києві на проспекті 40-річчя Жовтня відбулося зіткнення чотирьох автомобілів. Учасниками ДТП стали: Ford C-Max, Toyota Corolla, Skoda Octavia і Jaguar.

За інформацією агентства "Друга смуга", автомобіль Jaguar рухався в лівому ряду у напрямі Голосіївської площі, з боку Одеської площі. На невеликому перехресті, яке веде до службового в`їзду в Національний комплекс "Експоцентр" України, на смузі зустрічного руху, стояв Ford C-Max, водій якого вичікував моменту, щоб повернути наліво, в провулок. Коли Jaguar наблизився, Ford трохи виїхав на зустрічну. У цей момент Jaguar "влетів" в Ford, перекинувся на дах і почав ковзати по асфальту. Під час "приземлення" машина зачепила автомобіль Skoda Octavia, який рухався у напрямі Голосіївської площі. Автомобіль Ford від удару відкотився назад і зіткнувся з Toyota Corolla.

На щастя, з людей ніхто не постраждав.

На місці працюють співробітники ДАІ. В результаті аварії утворилася велика пробка в обох напрямах.

Комсомольская правда в Украине