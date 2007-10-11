Чому архієпископ Вишгородський наказав розвалити браму у Лаврі

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра Української православної церкви Московського патріархату планує найближчим часом розпочати роботи з відтворення в’їзної брами у Києво-Печерській лаврі. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив архієпископ Вишгородський, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври високопреосвященний ПАВЛО.

«Я думаю, що найближчим часом ми цю реставрацію розпочнемо – це залежатиме від наших керівників, які керують цим проектом, і наших можливостей», - сказав ПАВЛО, наголосивши, що церква зробить все можливе, щоб роботи розпочалися максимально швидко. Він додав, що священики зацікавлені закінчити ці роботи до зими, щоб на територію монастиря не потрапляли недобрі люди.

Як передає кореспондент УНІАН, ПАВЛО запевнив, що брама буде такою ж самою, як була, оскільки вносити якісь зміни заборонено.

Він також повідомив, що вартість робіт ще не визначена, але вони будуть проведені, скільки б вони не коштували.

ПАВЛО вважає, що у руйнації брами винне керівництво Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Він заявив, що у 2005 році просив директора заповідника зайнятися ремонтом брами, але ці роботи не були проведені, незважаючи на те, що гроші заповіднику державним бюджетом були виділені.

За словами архієпископа, 8 жовтня обвалилась верхня частина брами, і він ухвалив рішення її розібрати, щоб випадково не було травмовано людей. «Для того, щоб не сталося більшої біди, я сказав, щоб її розібрали», - сказав ПАВЛО. При цьому він зауважив, що брама перебувала в дуже поганому стані, і була зношена на 60%.

Він також запевнив, що звинувачення на адресу священиків з боку керівництва заповідника про те, що вони розібрали її для проїзду великовантажних автомобілів, не відповідає дійсності. За словами архієпископа, Лавра має лише один автомобіль КамАЗ, який походив через браму.

Архієпископ ПАВЛО також наголосив на необхідності передати церкві в постійне користування всі будівлі Лаври, оскільки через недбале ставлення керівництва заповідника найближчими роками Лавра зруйнується.

Як повідомляв УНІАН, на території Києво-Печерської Лаври у ніч проти понеділка, 8 жовтня, була знесена пам’ятка архітектури без відома дирекції заповідника. Зокрема, зруйновані брама та огорожа на в’їзді до Нижньої Лаври. Відсутність пам’ятки архітектури, яку було зведено ще 1850 року, помітили працівники Києво-Печерського заповідника зранку, коли йшли на роботу.

Дирекція заповідника стверджує, що ніякої проектно-кошторисної документації вони не бачили, і пам’ятку знесли без їх відома.

11 жовтня прес-служба Київського патріархату розповсюдила заяву, в якій назвала “наругою над історією і культурою українського народу руйнування в’їзної брами у Києво-Печерській лаврі, яке було здійснено за вказівкою представників Московського патріархату”.