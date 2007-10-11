На Тернопільщині виявили усипальницю VІ століття до н.е

У Чортківському районі Тернопільської області під час археологічних розкопок виявили усипальницю VІ століття до нашої ери.

Як повідомив кореспонденту УНІАН кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу археології Інституту українознавста ім. І. Крип’якевича НАН України Микола БАНДРІВСЬКИЙ, судячи з самої конструкції та знайдених в усипальниці речей, у ній похована привілейована особа, а можливо, навіть і можновладець.

“Під час розкопок кургану ми виявили цікаву архітектурну споруду стовпової конструкції. Для її спорудження було потрачено масу зусиль, адже вона складається з десятків тонн каміння”, - зазначив М.БАНДРІВСЬКИЙ.

Усипальниця, вважає науковець, служила і для виконання певних обрядів або поминань покійного. Вона не була засипана, в середину конструкції при потребі можна було потрапити. До її центральної частини, яка має розмір 5 х 5 метрів, ведуть галереї. Таких пам’яток, за словами М.БАНДРІВСЬКОГО, в Україні одиниці. “У цьому немає нашої заслуги, але із знахідкою нам пощастило, дякуємо Богу, що ми натрапили на таке унікальне відкриття”, - сказав він.

За час розкопок уже виявили дві бойові сокири, панцирі, які складаються з 5-7 тис. сталевих лусочок. Їх нашивали на шкіряну основу і встеляли у 3-4 шари. “Такий панцир неможливо було пробити стрілою і навіть списом, хіба спеціальним ударом бойової сокири”, - зауважив М.БАНДРІВСЬКИЙ.

Також в усипальниці знайшли глиняний та бронзовий посуд, а ще - унікальний бронзовий казан.

Знахідки, знайдені під час розкопок усипальниці, за словами М.БАНДРІВСЬКОГО, потраплять в Львівський державний музей, де їх експонуватимуть.