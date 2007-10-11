Експерти обговорили переозброєння Чорноморського флоту РФ в Криму

Експерти Росії і України обговорили питання переозброєння Чорноморського флоту РФ в Криму, йдеться в повідомленні департаменту інформації та преси МЗС Росії за підсумками чергового засідання робочої групи з військово-політичних питань Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту РФ та його перебування на території України Російсько-української міждержавної комісії.

"Основна увага була приділена зміцненню договірно-правової бази діяльності військових формувань флоту, його переозброєнню і проведенню інспекційних заходів в місцях дислокації відповідно до загальноєвропейських домовленостей щодо заходів контролю і довіри", - зазначили в МЗС РФ.

У повідомленні наолошується, що під час засідання, яке пройшло в діловій обстановці, обговорювалися питання, пов`язані із забезпеченням умов для повноцінного виконання Чорноморським флотом РФ “завдань, що стоять перед ним”.

РІА "Новости"