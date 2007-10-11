Винні у руйнуванні брами в Лаврі мають нести кримінальну відповідальність

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО очікує, правоохоронні органи притягнуть до кримінальної відповідальності винних у руйнуванні брами у Києво-Печерській Лаврі.

Про це йдеться у заяві Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, переданій УНІАН прес-службою Міністерства закордонних справ України. Заяву підписав голова комісії, перший заступник глави українського зовнішньоекономічного відомства Володимир ОГРИЗКО

У документі зазначається, що в ніч з 7 на 8 жовтня на території пам’ятки всесвітнього значення, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, було вщент зруйновано одну із частин її архітектурного комплексу – ворота і загорожу на в’їзді до Нижніх печер Києво-Печерської Лаври. Як випливає з повідомлень, їх було знесено за дорученням керівництва Києво-Печерської Лаври, розташованої на території заповідника.

Члени Національної комісії України у справах ЮНЕСКО вважають руйнування воріт відвертим актом вандалізму. Брутально проігноровано той факт, що Києво-Печерська Лавра є об’єктом історико-культурної спадщини України, який внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з відповідними у цьому зв’язку зобов’язаннями держави. Таким чином, порушено як зобов’язання, взяті Україною відповідно до Конвенції ЮНЕСКО про збереження культурної і природної спадщини 1972 р., стороною-учасницею якої Україна є з 1988 р., так і Закон України ”Про міжнародні договори України”, зазначається у заяві.

Члени комісії наголошують, що нікому не дозволено розпоряджатися цілісністю історико-культурної спадщини України. Відповідальність за такі дії мають нести усі, хто причетний до цього беззаконня безвідносно до займаних посад, в тому числі служителі культу.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО очікує, що Генеральна прокуратура України, СБУ та МВС України невідкладно і ретельно вивчать усі обставини скоєного, порушать кримінальну справу та притягнуть винних до кримінальної відповідальності згідно з українським законодавством.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО закликає громадськість “не бути байдужим спостерігачем ганебного руйнування історико-культурних об’єктів нашого народу та виступити на захист української святині – Києво-Печерської Лаври”.

Як повідомляв УНІАН, на території Києво-Печерської Лаври у ніч проти понеділка, 8 жовтня, була знесена пам’ятка архітектури без відома дирекції заповідника. Зокрема, зруйновані брама та огорожа на в’їзді до Нижньої Лаври. Відсутність пам’ятки архітектури, яку було зведено ще 1850 року, помітили працівники Києво-Печерського заповідника зранку, коли йшли на роботу.

Київський Патріархат Української православної церкви звинуватив у руйнуванні брами у Києво-Печерській Лаврі представників Московського патріархату УПЦ.

У свою чергу, архієпископ Вишгородський, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври високопреосвященний ПАВЛО вважає, що у руйнації брами винне керівництво Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.