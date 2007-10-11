Шуфрич пояснив, за що звільнив директора Чорнобильської АЕС

Генерального директора Чорнобильської АЕС Ігоря ГРАМОТКІНА звільнено з посади за недоліки і порушення в роботі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, «контракт з генеральним директором Чорнобильської АЭС І.ГРАМОТКІНИМ було розірвано у зв`язку з тим, що ним не були забезпечені терміни і обсяги ремонтних робіт, пов`язаних із зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, а також забезпеченням безпеки об`єкту «Укриття».

Окрім цього, наголошується в повідомленні прес-служби, контрольними органами було виявлено ще цілий ряд порушень у роботі керівництва Чорнобильської АЕС.

Рішення про звільнення І.ГРАМОТКІНА було ухвалено 2 жовтня 2007 р. на нараді під керівництвом міністра Нестора ШУФРИЧА у присутності гендиректора ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, МНС призначило тимчасово виконуючим обов`язки гендиректора ЧАЕС технічного директора підприємства Андрія БІЛИКА.

І.ГРАМОТКІН очолював ДСП «ЧАЕС» із серпня 2005 року.