Медики назвали причину смерті 10-класниці на уроці фізкультури

Херсонські медики встановили, що причиною смерті 10-класниці однієї з місцевих шкіл на уроці фізичної культури стала серцева недостатність.

Як повідомила кореспонденту УНІАН перший заступник начальника обласного управління освіти Людмила МОСІНА в акті судово-медичної експертизи сказано, що причиною смерті стала гіпертрофічна кардиоміопатія, ускладнена гострою серцевою недостатністю.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня в Херсоні загинула під час уроку фізкультури 16-річна учениця Херсонської загальноосвітньої школи №31

Під час розминки на відкритому спортивному майданчику школи на початку уроку фізкультури (біг по колу) учениця впала, втративши свідомість. Лікарі швидкої допомоги, викликані в школу, не змогли привести її в свідомість, і дівчина невдовзі померла.

За даними Управління освіти і науки обласної держадміністрації, раніше дитина не скаржилася на проблеми із серцем. Зараз створено комісію і ведеться спеціальне розслідування нещасного випадку.