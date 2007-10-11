Ющенко про третину виборців, стосунки з опозицією та старі помилки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що помаранчева коаліція не повторить помилок 2005 року. Про це він сказав на зустрічі з представниками політичних, бізнесових кіл, главами дипломатичних представництв та представниками громадськості в Словацькій асоціації зовнішньої політики.

Розповідаючи присутнім про процеси, що відбуваються в Україні, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що за підсумками демократичних виборів Україна отримала чудовий результат, який, на його думку, є найбільш прийнятним – перемогла демократична коаліція, яка невдовзі почне формування уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, Президент в чергове повторив, що не можна відкидати того факту, що інша політична сила набрала 1/3 голосів виборців.

В.ЮЩЕНКО знову наголосив на необхідності діалогу між владою і опозицією. Він зауважив, що сьогодні є унікальна можливість, щоб політичні сили, які раніше боролись на барикадах, знайшли спільну мову щодо ключових національних пріоритетів. При цьому Президент висловив переконання, що такий діалог буде започатковано, і вкотре наголосив, що опозиція має отримати портфелі в парламенті і уряді.

«Ці результати (виборів) - хороша база для уніфікації стосунків між владою і опозицією», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання присутніх, В.ЮЩЕНКО зауважив, що його вини в тому, що в 2005 році серед “помаранчевих” виникли непорозуміння немає, навпаки, сказав Президент, він зробив все від нього залежне, щоб цього не сталося.

На думку В.ЮЩЕНКА, тоді на заваді успішній роботі стали не розбіжності в поглядах на ті чи інші питання, а амбіції окремих членів коаліції. «Дуже часто приватні амбіції в нашій історії розбивали самі геніальні ідеї, ось на це і наштовхнулась помаранчева коаліція в 2005 році», - вважає Президент.

Водночас, він висловив упевненість, що зараз у помаранчевої коаліції набагато більше шансів «витримати іспит».

При цьому Президент зауважив, що розуміє, які труднощі чекають на коаліцію, оскільки три голоси переваги - це небагато, і він не виключає спроб підкупу, махінацій, тощо. «Але для мене важливо, що українська демократія перемогла. Зараз потрібно не допустити помилок, як всередині демократичних сил, так і в їх стосунках з опонентами», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Водночас, Президент не дав чіткої відповіді на запитання, чи балотуватиметься він на наступних президентських виборах. Він спробував віджартуватись: «а можна я дам відповідь через два роки». При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні його відповідь не нестиме ніякого сигналу українському політикуму. Водночас, він підкреслив, що він працював і працюватиме над тим, щоб демократичні цінності стали незворотними в українській державі, і час покаже, що він буде робити. «Я даю слово, що здаватись ніхто не буде», - наголосив В.ЮЩЕНКО.