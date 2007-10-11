У Керченській протоці сів на мілину ”Ленінський комсомол”

В акваторії Керченської протоки сьогодні вранці суховантаж "Ленінський комсомол" (порт приписки Астрахань) з вантажем пшениці відхилився від фарватеру і сів на мілину. Судно, на борту якого знаходиться екіпаж з 11 чоловік, пошкоджень не одержало.

Роботи по зняттю з мілини суховантажу з пшеницею не увінчалися успіхом і були припинені, повідомив РІА Новости представник порту "Темрюк" (Краснодарський край).

"На борту суховантажу знаходяться 3 тисячі тонн пшениці. Через велику вагу силами двох буксирів судно не вдалося зняти з мілини", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, з Керчі в район інциденту виїхав третій буксир.

"По прибуттю буксира роботи із зняття судна з мілини продовжаться. Якщо і вони не увінчаються успіхом, то вирішуватиметься питання про те, щоб перенавантажувати зерно на інший корабель і лише після цього судно знову спробують зняти з мілини", - відзначив співбесідник агентства.