У Києві затримали нелегального таксиста, який ґвалтував пасажирок

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, за їх даними, впродовж року до районної міліції звернулися четверо жінок із заявами про зґвалтування за аналогічних обставин. Всі потерпілі були зґвалтовані у темний час доби у салоні мікроавтобуса.

З’ясовано, що водій пропонував жінкам, які на обочині дороги «ловили машину», підвезти до місця безкоштовно. Якщо жінка спочатку не погоджувалася, він наполегливо умовляв сам. Мовляв, йому по дорозі і просто підвезе жінку. А далі вибирав момент, зупиняв автомобіль та, погрожуючи фізичною розправою, ґвалтував, зазначається в повідомленні.

Оперативники встановили особу цього водія. Однак відразу затримати його не вдалося, він почав переховуватися. Його було оголошено в розшук та затримано за декілька місяців .

Виявилося, що цей чоловік постійного місця роботи не мав. Аби заробити на життя, таксував на мікроавтобусі. Роботу розпочинав пізно ввечері й закінчував на світанку.

При цьому в міліції зазначили, що насильник навіть тримав наручники в автомобілі, а одні з задніх пасажирських дверцят машини були заздалегідь заблокованими.

«Тепер свою поведінку чоловік виправдовує тим, що на його думку, жінки, які були не проти, щоб їх підвезли безкоштовно, легкодоступні. А найголовніше, зловмисник розраховував, що жодна з них не звернеться до правоохоронців. Тому у своїй безкарності був цілком впевнений», - зазначили в ГУ МВС.

На даний час відносно затриманого порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.