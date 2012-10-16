Міжбанк закрився ростом євро

У вівторок, 16 жовтня, на українському межбанке торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1520/8,1600, до 12:00 ціни зросли до 8,1635/8,1710. На час закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1590/8,1640 грн/дол.





Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2634/38, до 12:00 ціни піднялися - 0,2638/42. На час закриття торгів ціни відкаталися до рівня 0,2637/41. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,9200 (-0,0600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2945/1,3055.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5950/10,6070, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,6130/10,6270. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6155/10,6260.