З 18 по 21 жовтня в Київському палаці спорту пройде виставка-ярмарок промислових товарів в Києві «Осінь-2012».





Виставки-ярмарки промислових товарів в Києві, унікальність яких в різноманітності пропозицій, вже давно стали популярними серед покупців. Саме тут є можливість вибору. На виставці немає товарів «розкручених» і невиправдано дорогих «брендів» - все набагато демократичніше. Відвідавши виставку-ярмарок «Осінь-2012» в київському палаці спорту 18-21 жовтня, ви приємно здивуєтеся, що можна одягнутися якісно і не дуже дорого. Не обов'язково сьогодні ганятися за «брендами», щоб виглядати «на все 100%».

Ще один позитивний момент – на виставку-ярмарок можна прийти і з подругою, і з чоловіком, і з дитиною – з ким би ви не прийшли – кожному буде що приміряти і вибрати.

Жінки, що віддають перевагу класичному стилю не залишаться байдужими до якості і эксклюзивности одяг таких фірм, як „Ольга-Стиль» м. Одеса (знак якості «Віща проба»), «Віктоль» м. Київ, «SPACE» м. Черкаси, «Мир спідниць».

Натуральний жіночий трикотаж представляють ТМ „Private member” (Чехія) „Евротекс”, „T&D”, «Элкана» (Київ). Не забуті і чоловіки: класичні костюми „Легенда клас” м. Львів, величезний вибір сорочок і краваток, трикотажу українського, польського і турецького виробництва. Представлений дивовижний дитячий трикотаж вітчизняного виробництва. Проте, краще один раз побачити, чим сто разів почути. Протягом чотирьох днів з четверга по неділю включно з 18 по 21 жовтня Вам будуть ради в Київському палаці спорту.

У нашому напруженому житті все менше залишається місця для свята. Позитивні емоції і настрій витісняють повсякденні турботи і проблеми. Не знаю як в інших місцях, а в Києві, острівцями святкового настрою залишаються спеціалізовані виставки і виставки-ярмарки. Тільки представте – всі ці люди зібралися, щоб показати і запропонувати свою продукцію саме Вам . І, погодитеся, від цієї думки на душі стає теплішим. Вибір за вами.

Виставка відкрита 11.00 до 19.00. Вхід вільний. Додаткова інформація по телефону (044) 233-25-10 http://vybir.kiev.ua