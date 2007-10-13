Польська митниця страйкує ”до перемоги”

Через страйк польських митників кількість автомобілів, які перетнули українсько-польський кордон, за добу скоротилася на 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, польські митники у четвер, 11 жовтня, розпочали протест прикордонної служби на зовнішньому кордоні Європейського Союзу. Митники страйкуватимуть аж до виконання всіх вимог.

Члени профспілки Митної служби Польщі вимагають прийняття на роботу на довгостроковий термін, підвищення пенсій до розмірів, які отримують представники інших нецивільних служб, підвищення зарплатні на 1500 злотих, юридичних та фінансових гарантій, а також дозволу носити зброю тим митникам, які займаються безпосереднім контролем.

Як повідомила журналістам голова Федерації профспілок Митної служби Івона ФОЛТА, головні акції протесту організовуються вздовж східного кордону Польщі. До них також приєдналися польські міста Щецин, Швіноуйще, Гданьск, Познань.

Як визнала І.ФОЛТА, у зв`язку з акцією протесту на східному кордоні можуть утворюватися черги, проте, як зазначила, митники мусять страйкувати: «Саме уряд змусив нас до такого кроку, адже не розпочав з нами жодних переговорів. Міністерство фінансів Польщі декілька місяців відмовляється говорити з нами про проблеми, про які ми говоримо в наших постулатах. Немає жодних перспектив, адже Міністерство фінансів планує ліквідувати митну службу». (Митники наступного року повинні увійти до складу Казначейської служби - УНІАН.)

Протестуючі митники вимагають зустрічі з міністром фінансів вже кілька днів і вчора поставили ультиматум, в якому дали міністерству час на організацію переговорів до 13 жовтня.

Митники пообвішували пункти перетину кордону та будинки Митної служби прапорами, роздають інформаційні листівки, в яких записано їхні вимоги. За інформацією прес-секретаря Митної служби у польському місті Бялисток Мацея ФІЛОНЬЧИКА, під час протесту контроль автомобілів на кордоні відбувається у звичайному режимі.

Водночас, Марія ХІЖ з Міністерства фінансів Польщі запевняє, що акція протесту митників серйозно не впливає на затримку митного контролю на пунктах перетину східного кордону. Міністерство фінансів інформує, що від січня наступного року польські митники матимуть підвищення заробітної плати на 9%. За інформацією Митної служби Польщі, середній розмір зарплати митника без податків –2, 5 тис. злотих (950 доларів США).

Тим часом представник Державної митної служби України Олег БОЙКО повідомив, що страйк польських митників спричинив зменшення кількості українців, які перетинають кордон з Польщею. За його інформацією, протягом останньої доби кількість автомобілів, які перетнули кордон з Польщею, скоротилася на 30 %.

Польські митники попереджують про дуже ретельний контроль всіх, хто перетинатиме польсько-український кордон. У польській пресі цей страйк уже назвали італійським.