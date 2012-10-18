Суд виніс вирок банді Сушка, яка вбивала і грабувала заможних людей

Про це повідомляє ZIK.

Вироком суду ватажка банди Артура Сушка засуджено до довічного ув’язнення. Під вартою він перебуває з 2003 року.

Решту підсудних – всього 19 осіб, у тому числі дві жінки, отримали по 10-15 років позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна. Усі підсудні перебувають під вартою з 2002-2004 років, тому після вступу вироку у законну силу дехто вже вийде на волю.

Окрім того, суд виніс рішення про задоволення цивільного позову, відповідно до якого засуджені мають компенсувати моральну та матеріальну шкоду потерпілим. Розмір компенсації становить від 5 до 150 тис. грн.

За версією обвинувачення, банда чинила жорстокі убивства та розбійні напади на теренах Західної України. Її «почерком» вважалося катування жертв. Обвинувачення у кримінальній справі, яка налічує 140 томів, підтримує Генпрокуратура України. На рахунку банди кілька вбивств та розбійні напади. Потерпілими у цій справі проходять близько сотні заможних людей.

На совісті Артура Сушка - загибель двох бійців спецпідрозділу «Сокіл». 16 вересня 2003 року у Львові загинули підполковник зі спецзагону міліції «Сокіл» Андрій Орєхов і старшина цього підрозділу Богдан Місько. Вони брали участь у відпрацюванні району, де, за оперативними даними, мав перебувати Артур Сушко.

За версією обвинувачення, саме банда Сушка 26 червня 2003 року увірвалася в будинок ректора Львівської зооветеринарної академії Романа Кравціва. Бандити загорнули дружину ректора і його самого у килими, щоб вони не чинили спротиву. Жінка задихнулася.

Вирок суду може бути оскаржено до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом місяця.