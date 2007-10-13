КПУ звернулася до Генпрокуратури і СБУ

Комуністична партія України просить Генеральну прокуратуру та Службу безпеки України звернути увагу на те, що указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про святкування річниці УПА є порушенням Конституції Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КПУ.

Компартія України розцінює підписання В.ЮЩЕНКОМ указу про святкування 65-ї річниці створення УПА як “реабілітацію пронацистських формувань, які в роки Другої світової війни присягнули на вірність гітлерівській Німеччині, вели збройну боротьбу проти власного народу і заплямували себе етнічними чистками на території Європи”, - наголошується у документі.

КПУ звертає увагу Генеральної прокуратури та СБУ на той факт, що опублікований на офіційному сайті Президента указ про святкування річниці УПА – “це пряме порушення В.ЮЩЕНКОМ Конституції Україні в частині пропаганди та підтримки на державному рівні ідеології, яка засуджена світовим товариством і Нюрнберзьким трибуналом”.

“Ми звертаємося до всіх державних інституцій та громадян з попередженням про кримінальну відповідальність за розпалювання національної ворожнечі і пропаганди неонацистських поглядів, яка настане внаслідок виконання злочинного указу”, - заявляють комуністи.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив місцевій владі розробити за участю громадськості заходи щодо відзначення 14 жовтня 2007 року 65-ї річниці створення Української повстанської армії.

В.ЮЩЕНКО зобов’язав Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації вжити заходів щодо поліпшення соціально-побутового та медичного обслуговування колишніх учасників українського визвольного руху, провести роботу з вивчення їх повсякденних потреб, вишукати можливості надання ветеранам українського визвольного руху адресної матеріальної допомоги та вручення їм пам`ятних подарунків.

Крім того, Кабінету Міністрів Президент доручив прискорити вирішення в установленому порядку разом із Львівською обласною державною адміністрацією питання щодо спорудження у місті Львові пам`ятника Роману Шухевичу.

Київській міській державній адміністрації дано завдання вжити заходів щодо завершення у 2008 році розбудови та впорядкування в місті Києві парку вшанування борців за незалежність України.

Як зазначається в указі, його підписано з метою відновлення національної пам`яті та історичної справедливості, зміцнення суспільної злагоди, консолідації суспільства та з нагоди 65-ї річниці створення Української повстанської армії, на підтримку ініціативи широких кіл громадськості, Світового ювілейного організаційного комітету з відзначення 100-річчя від дня народження Романа Шухевича та 65-ї річниці створення Української повстанської армії.