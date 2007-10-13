Кількість жертв вибуху в Дніпропетровську збільшилася до восьми чоловік

Кількість жертв вибуху газу у житловому будинку в Дніпропетровську збільшилася до восьми чоловік. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська.

За даними прес-служби, 21 особу госпіталізовано, в тому числі – чотирьох дітей. Усі мешканці будинку на даний момент евакуйовані.

Підрозділи МНС продовжують розбирати завали у зруйнованому житловому будинку.

Офіційних заяв посадових осіб щодо вибуху наразі немає.

За попередньою інформацією, до Дніпропетровська сьогодні має прибути міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

У цьому житловому будинку чотири під’їзди, два з яких зруйновані вибухом, причому один – повністю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, 10.45 у Дніпропетровську стався вибух побутового газу у житловому будинку, розташованому на масиві Перемога, вул. Мандриківська, 127.