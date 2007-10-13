«Дніпрогаз» назвав причину вибуху у житловому будинку

Вибух у десятиповерховому житловому будинку на житловому масиві Перемога у Дніпропетровську стався в результаті різкого підвищення тиску газу у мережі.

Про це журналістам повідомив генеральний директор ВАТ «Дніпрогаз» Ігор ІВАНКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «Дніпрогаз» кілька днів тому проводив планове обстеження газових мереж на житловому масиві. Мережі були повністю справні.

Керівник «Дніпрогазу» наголосив, що наразі встановлюється причина різкого підвищення тиску газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, 10.45 у Дніпропетровську стався вибух побутового газу у житловому будинку, розташованому на масиві Перемога, вул. Мандриківська, 127.

За даними прес-служби міського голови Дніпропетровська, в результаті вибуху, за попередніми даними, загинуло 8 осіб, 21 особу госпіталізовано, в тому числі – чотирьох дітей. Усі мешканці будинку на даний момент евакуйовані.