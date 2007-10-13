Ющенко доручив Януковичу терміново розібратися в обставинах трагедії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок вибуху в житловому будинку в м. Дніпропетровську.

Як повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, В.ЮЩЕНКО тримає ситуацію під контролем, губернатор Дніпропетровської області доповідає Президенту про хід робіт з ліквідації наслідків аварії.

Президент доручив прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ терміново розібратися в обставинах трагедії і доповісти про причини аварії.

Також Глава держави звернувся до уряду вжити Всіх необхідних заходів для допомоги сім’ям загиблих та постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, 10.45 у Дніпропетровську стався вибух побутового газу у житловому будинку, розташованому на масиві Перемога, вул. Мандриківська, 127.

За даними прес-служби міського голови Дніпропетровська, в результаті вибуху, за попередніми даними, загинуло 8 осіб, 21 особу госпіталізовано, в тому числі – чотирьох дітей. Усі мешканці будинку на даний момент евакуйовані.