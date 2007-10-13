Янукович має прибути на місце аварії

Сьогодні до Дніпропетровська має прибути прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, приїзд прем’єра до Дніпропетровська пов’язаний із вибухом газу в житловому будинку, що стався сьогодні вранці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, 10.45 у Дніпропетровську стався вибух побутового газу у житловому будинку, розташованому на масиві Перемога, вул. Мандриківська, 127.

За даними міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА, який прибув на місце аварії, в результаті вибуху, за попередніми даними, загинуло семеро людей, 22 особи госпіталізовано.

За його словами, Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду 5 млн. грн. для постраждалих мешканців зруйнованого будинку.

За інформацією генерального директора ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря ІВАНКОВА, вибух у десятиповерховому житловому будинку на житловому масиві Перемога у Дніпропетровську стався в результаті різкого підвищення тиску газу у мережі.