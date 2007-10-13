Внаслідок вибуху у Дніпропетровську постраждали 4 будинки (фото)

Внаслідок вибуху побутового газу у житловому будинку по Мандриківській, 127, у Дніпропетровську постраждали чотири будинки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок вибуху сталася руйнація будинків по вул. Мандриківській, 128 (пошкоджено конструкції даху у приватному житловому будинку); по вул. Набережна Перемоги, 58 (пошкоджено конструкції вікон та дверей дев`ятиповерховому будинку); по вул. Переяслівській, 45 (пошкоджено покрівлю даху у приватному одноповерховому житловому будинку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, 10.45 у Дніпропетровську стався вибух побутового газу у житловому будинку, розташованому на масиві Перемога, вул. Мандриківська, 127.

За даними Н.ШУФРИЧА, який прибув на місце аварії, в результаті вибуху, за попередніми даними, загинуло семеро людей, 22 особи госпіталізовано.

За інформацією генерального директора ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря ІВАНКОВА, вибух у десятиповерховому житловому будинку на житловому масиві Перемога у Дніпропетровську стався в результаті різкого підвищення тиску газу у мережі.

До Дніпропетровська на місце вибуху житлового будинку за дорученням прем`єр-міністра України терміново вилетів міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

Також очікується приїзд на місце надзвичайної події прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.