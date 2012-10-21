На завтра синоптики опадів не обіцяють: удень - до 23° тепла

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 3-8° тепла, у Карпатах та місцями у східних областях 0-2° морозу, вдень 14-19° тепла; на півдні Одещині та в Криму вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві та області у понеділок - без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер західний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.