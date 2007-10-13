В Криму завтра спалять прапори УПА

Завтра, 14 жовтня, в 65-ті річницю створення Української повстанської армії, низка громадсько - політичних сил проведуть в Сімферополі акції протесту.

Як повідомила УНІАН голова Кримського відділення Молодіжного фронту «Прорив» Надія ПОЛЯКОВА, вранці «проривівці» покладуть вінки до пам`ятника «жертвам ОУН-УПА» в Сімферополі. Потім там же активісти «Прориву» спалять прапори УПА.

Після цього «проривівці» попрямують до пам`ятника Тарасу Шевченку, на площі перед яким на 12-ту годину запланована акція прихильників УПА. «Ми займемо площу. Нас буде багато», - зазначила Н.ПОЛЯКОВА.

За її даними, проти святкування в столиці Криму 65-х роковин створення Української повстанської армії виступатимуть також представники козацтва і комуністи. «Кримський «Прорив» не допустить шабашу фашистських недобитків з УПА в кримській столиці. Кожен шматочок землі полито кров`ю радянських громадян, в спини яких стріляли ці бандити», - сказала лідер кримського відділення «Прориву».

Як повідомляв УНІАН, активісти Кримської організації Конгресу українських націоналістів та ряд інших сил (Рух, УРП «Собор», УНП і т.д.) планують 14 жовтня провести в Сімферополі на честь 65-х роковин створення УПА мітинг біля пам`ятника Шевченку.

12 жовтня в.о.міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО закликав всіх громадян - учасників акцій, запланованих на 14 жовтня, поводитися толерантно і стримано.