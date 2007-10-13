Янукович ледве вирвався від мешканців зруйнованого будинку

До одинадцяти зросла кількість жертв обвалу будинку в Дніпропетровську. У лікарні перебуває 18 осіб. Проте кількість жертв може зростати - адже завали рятувальники ще розбирають і планують не припиняти цієї роботи і вночі, передає 5 канал.

Троє осіб перебувають у тяжкому стані. Загалом зруйновано 96 квартир із 160, які були в будинку. На місці трагедії перебуває верхівка МНС, місцеві перші особи та прем`єр. Приїхала на малу батьківщину і лідерка БЮТу, потенційна кандидатка в прем`єри. А ось чинний керівник Уряду тривалий час не міг вибратися з облоги - його оточили мешканці поруйнованих будинків. Вони вимагали від Віктора Януковича письмових підтверджень, що нові квартири їм таки дадуть. Вони також скаржилися, що завали розбирають дуже повільно і рятувальникам бракує бензину. Штаб з ліквідації наслідків лиха панові Януковичу вдалося залишити лише завдяки охороні.