Міліція по гарячих слідах розкрила кривавий злочин

На Житомирщині "по гарячих слідах" затримано місцевих жителів, які через 2,5 гривні скоїли тяжке вбивство 81-річної пенсіонерки.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС в Житомирській області,10 жовтня до Олевського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району у власному будинку виявлено труп 81-річної господарки зі слідами насильницької смерті. На тілі вбитої було два смертельних ножових поранення.

Після проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції швидко натрапили на слід злочинців – жителів того ж села 23- та 24-річного віку. Їх обох одразу ж було затримано за підозрою у скоєнні тяжкого кривавого злочину.

Попередніми слідчими діями встановлено, що двоє молодиків вранці 9 жовтня обговорили усі деталі та ретельно спланували свої дії. А близько 21-ї години цього ж дня вони вирушили до бабусиної хатини, аби змусити її поділитись з ними своїм грошовим збереженням. Підманувши стареньку, потрапили в її оселю. Жорстокість та жадоба до збагачення настільки заполонили зловмисників, що вони навіть не вимагали від господарки грошей, а просто нанесли їй декілька ударів ножем і кинулись шукати жадану схованку. Все, що вдалося вбивцям знайти у хатині своєї жертви, – це двохкасетний магнітофон, електроліхтарик, 2 гривні та 50 копійок.

Порушено кримінальну справу за ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

За словами заступника начальника управління карного розшуку УМВС України в Житомирській області Володимира ЮРКІВСЬКОГО, упродовж цього року на території області зареєстровано понад 70 злочинів проти життя та здоров’я людини, серед постраждалих значна кількість людей похилого віку. Як свідчить аналіз, в основному зловмисники – це молоді люди віком від 16 до 24 років, а також особи старші за віком – від 28 до 49 років.