Зірка ”Шансу” потрапила у жахливу ДТП (фото)

Автошляхи й автомобільні аварії стали справжнім лихом для вітчизняних зірок. Не так давно у серйозну автокатастрофу потрапила Наталя Могилевська. А трохи пізніше по дорозі до пологового будинку за новонародженим сином розбився Валерій Харчишин з "Другої ріки".

Тепер нещастя сталося із молодою співачкою Наталею Валевською. У суботу артистка потрапила у ДТП, повідомляє Табло ID.

Так, коли Валевська разом зі своїм чоловіком їхала у місто Хмельницький, у Житомирській області, на трасі, у місті Любар їхнє авто підрізала вантажівка.

Автомобіль співачки, за кермом якого був її чоловік Володимир, перекинувся чотири рази. В результаті, машина відновленню не підлягає. На щастя, автомобіль був застрахований.

На щастя, серйозних, принаймні очевидних, травм не отримала і сама Наталя, і її чоловік. Зовнішніх ушкоджень немає, бо подружня пара була пристебнута пасками безпеки.

Наразі Валевська проходить повне медичне обстеження. Співачка все ще знаходиться у стані шоку.

У Хмельницький, як повідомляє прес-служба Наталі Валевської, співачка їхала на фотосесію для обкладинки її другого альбому під назвою "Без тебя".

Трагічний збіг полягає у тому, що у квітні цього року Наталя вже мала фотографії для нового альбому. Але, невідомі грабіжники витягли ноутбук із усіма даними з машини, тому довелося проходити цю процедуру заново.

Фото з сайту Табло ID