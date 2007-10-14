”Дніпрогаз” користувався газовими мережами в 2007 р. без договору

Приватне підприємство "Дніпрогаз", в якому державна частка складає 1,2%, користувався газовими мережами в 2007 р. без договору, повідомили РБК-Україна в компанії "Газ України".

На початку жовтні правління "Нафтогаз України" прийняло рішення передати газові мережі Дніпропетровська на баланс "Дніпропетровськоблгазу", в якому "Нафтогазу України" належить 51%. Але із-за розгляду справи в суді виконати ці плани поки не вдалося.

В компанії також відзначили низький рівень вкладень "Дніпрогаза" в оновлення газорозподільної мережі.

Водночас генеральний директор ВАТ "Днепрогаз" Ігор Іванков вважає причиною трагедії в Дніпропетровську різке підвищення газу в мережі.

РБК-Україна