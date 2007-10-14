”Дніпрогаз” користувався газовими мережами в 2007 р. без договору
10:02, 14 жовтня 2007Суспільство
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Інформація "Газ України"
Приватне підприємство "Дніпрогаз", в якому державна частка складає 1,2%, користувався газовими мережами в 2007 р. без договору, повідомили РБК-Україна в компанії "Газ України".
На початку жовтні правління "Нафтогаз України" прийняло рішення передати газові мережі Дніпропетровська на баланс "Дніпропетровськоблгазу", в якому "Нафтогазу України" належить 51%. Але із-за розгляду справи в суді виконати ці плани поки не вдалося.
В компанії також відзначили низький рівень вкладень "Дніпрогаза" в оновлення газорозподільної мережі.
Водночас генеральний директор ВАТ "Днепрогаз" Ігор Іванков вважає причиною трагедії в Дніпропетровську різке підвищення газу в мережі.
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