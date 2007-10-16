МНС повідомляє про 16 загиблих під час вибуху у Дніпропетровську

За останніми даними, у Дніпропетровську від вибуху газу загинуло 16 осіб, у тому числі 5 дітей, до медичних закладів міста госпіталізовано 17 осіб (з них троє дітей).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, у розшуку за заявами родичів знаходиться 10 осіб (з них двоє дітей). Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 338 осіб та 66 одиниць спеціальної та інженерної техніки МНС, гірничорятувальних служб Мінвуглепрому, комунальних служб області і міста.

Координацію аварійно-рятувальних робіт здійснює Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з першим заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимиром АНТОНЦЕМ.

Загальну координацію дій здійснює Урядова комісія на чолі віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.

Сьогодні в Україні, згідно з указом Президента, оголошено День національної жалоби за загиблими внаслідок вибуху газу у Дніпропетровську.

Як повідомляв УНІАН, вранці 13 жовтня у Дніпропетровську в мікрорайоні Перемога стався вибух побутового газу. За уточненими даними, внаслідок вибуху в цілому було пошкоджено 10 будинків. Із них повністю був зруйнований третій під`їзд 10-поверхового 4-під`їзного житлового будинку № 127 по вулиці Мандриківській, інші три під`їзди зазнали пошкоджень.

Потім ударною хвилею було пошкоджено ще 7 приватних одноповерхових і 2 багатоповерхових будинки.

За попередніми даними, причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.

Прокуратура Дніпропетровської області за фактом вибуху газу порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, також було порушено кримінальну справу стосовно головного інженера ВАТ «Дніпрогаз» і його першого заступника за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Ці посадові особи затримані за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

З метою відшкодування збитків, завданих громадянам та державі, накладено арешт на кошти ВАТ «Дніпрогаз».

З метою подолання наслідків вибуху була створена надзвичайна державна комісія, з державного бюджету виділено кошти – 94 млн. грн. для компенсації житла постраждалим, а також 5 млн. грн. для подолання наслідків аварії.