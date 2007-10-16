Львівський губернатор посилає своїх критиків до Генпрокуратури

Голова Львівської обласної державної адміністрації Петро ОЛІЙНИК називає «банальним політичним піаром» інформацію про систематичні порушення законодавства про державні закупівлі Львівською ОДА, поширену Тендерною палатою України.

Він заявив кореспонденту УНІАН: «Я переконаний, що пані КРАВЧЕНКО (віце-президент Тендерної палати Людмила КРАВЧЕНКО - УНІАН) займається банальним політичним піаром. Я б рекомендував їй звернутися з цими матеріалами до Генеральної прокуратури і слідчих органів і перевести це в професійну площу», - сказав П.ОЛІЙНИК.

При цьому він зазначив, що інформація, озвучена ТПУ, була реакцією на ухвалення Львівською ОДА і, за її прикладом, ще сімома облдержадміністраціями рішення про спрощення розподілу коштів з тендерних закупівель, що відбулися.

П.ОЛІЙНИК уточнив, що своїм розпорядженням дозволив організаторам торгів - державним установам здійснювати перерахування коштів на рахунки переможців після завершення 10 днів з дня затвердження підсумків тендеру, не чекаючи офіційної публікації на спеціалізованому сайті ТОВ «Європейського консалтингового агентства».

П.ОЛІЙНИК зазначив, що таке рішення було узгоджене з територіальними представництвами Антимонопольного комітету України, Рахункової палати, Державного казначейства, управлінням СБУ і прокуратурою.

За словами П.ОЛІЙНИКА, після видання цього розпорядження до нього звернулися голови обладміністрацій сімох областей, які на його основі видали аналогічні розпорядження.

«Коли вони (ТПУ - УНІАН) побачили, що ми торкнулися їх приватних інтересів, і сотні мільйонів гривень почали від них тікати, вони вирішили дати нам бій і обнародували цю інформацію», - сказав він.

У зв`язку з цим П.ОЛІЙНИК закликав віце-президента ТПУ Л.КРАВЧЕНКО передати матеріали про встановлені правопорушення тендерного законодавства Львівською обласною радою і облдержадміністрацією до Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня на прес-конференції в УНІАН віце-президент Тендерної палати Л.КРАВЧЕНКО заявила про системні порушення Львівською облдержадміністрацією законодавства про державні закупівлі.

Зокрема, віце-президент ТПУ наголосила, що найяскравіші факти порушень тендерних процедур були встановлені щодо торгів, в яких брали участь підприємства, зареєстровані на депутатів Львівської обласної ради, а також такі, які пов`язують з чиновниками ОДА.