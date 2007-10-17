В руїнах дому, де стався вибух, знайшли... крокодила

У четвертому під`їзді будинку в Дніпропетровську, що постраждав від вибуху побутового газу 13 жовтня, рятувальники знайшли живого крокодила.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на очевидців, що контролюють хід розбору завалів.

У квартирі на четвертому поверсі жив бізнесмен, у будинку якого знаходився басейн розміром 1 на 2 м. У цьому басейні рятувальники знайшли крокодила довжиною 80-90 см.

За словами рятувальників, крокодил почав засинати, і вижив завдяки тому, що в басейні була вода. Рятувальники передали знахідку хазяїну.

Вибух у будинку №127 по вул. Мандриківській Дніпропетровська стався вранці у суботу, 13 жовтня. Повністю зруйновано третій під`їзд цього будинку.

За останніми даними, кількість жертв трагедії складає 17 людей. Невідома доля більш 10 осіб, що знаходилися під час вибуху в будинку.