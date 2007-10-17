Вулицю Січневого повстання у Києві перейменували на Івана Мазепи

У ході засідання президії Київської міської ради було підтримано пропозицію про перейменування вулиці Січневого повстання на вулицю Івана Мазепи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це журналістам повідомив заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Рішення про перейменування вулиці Січневого повстання на вулицю Івана Мазепи секретар Київради назвав „дуже важливим кроком для українства” та висловив сподівання, що депутатський корпус підтримає це рішення.

Коментуючи перебіг засідання президії, О.ДОВГИЙ зазначив, що воно пройшло у конструктивному руслі. Крім того, за його словами, на президії було розглянуто й цілу низку інших важливих питань, зокрема, проекти рішень, які стосуються галузі охорони здоров’я та проведення земельних аукціонів.

„Ми запрошуємо представників ЗМІ до сесійної зали, аби вони могли побачити на власні очі, кому відводяться земельні ділянки. А фізичні особи у присутності депутатів зможуть аргументувати свою позицію”, - наголосив О.ДОВГИЙ.