У Януковича вирішили одягти українських штірліців у форму

Уряд сьогодні на засіданні затвердив зразки форменого одягу і відзнак Служби зовнішньої розвідки.

Про це УНІАН повідомив віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.

«Служба зовнішньої розвідки раніше була структурним підрозділом Служби безпеки України і користувалася відзнаками СБУ. Тепер це самостійна служба, центральний орган виконавчої влади, який передбачає свої відзнаки, і сьогодні вони були затверджені», - сказав О.КУЗЬМУК.