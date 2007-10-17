У Януковича вирішили одягти українських штірліців у форму

13:39, 17 жовтня 2007
Суспільство
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Олександр Кузьмук бере участь у щорічних навчально-методичних зборах керівників органів охорони Державної прикордонної служби України в Котовську. 14 червня Уряд сьогодні на засіданні затвердив зразки форменого одягу і відзнак Служби зовнішньої розвідки.

Про це УНІАН повідомив віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.

«Служба зовнішньої розвідки раніше була структурним підрозділом Служби безпеки України і користувалася відзнаками СБУ. Тепер це самостійна служба, центральний орган виконавчої влади, який передбачає свої відзнаки, і сьогодні вони були затверджені», - сказав О.КУЗЬМУК.

 

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