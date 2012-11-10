Янукович: Україна - надійний партнер МВФ

Про це Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв’ю кіпрській газеті «Філелефтерос».

«Наша країна є надійним партнером МВФ, своєчасно повертає позики та налаштована на подальшу ефективну і взаємовигідну співпрацю з Фондом», - зазначив В.Янукович.

Він підкреслив, що співпраця з МВФ є одним із пріоритетів діяльності української влади.

«Перш за все, співробітництво з МВФ є позитивним сигналом для іноземних інвесторів та свідченням того, що економічна політика країни спрямована на створення сприятливого клімату для бізнесу. По-друге, співпраця з Фондом дозволяє Україні отримувати кредитні ресурси для заходів, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності в державі», - зазначив В.Янукович.

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Він підкреслив, що кошти, що надаються МВФ, є значно дешевшими, на відміну від фінансових ресурсів, які пропонуються на ринках.

«Кредитування України Фондом також супроводжується виконанням нашою державою заходів з реформування економіки. Ці заходи спрямовані на стабілізацію державних фінансів шляхом поступового скорочення дефіциту бюджету та забезпечення збалансованості Пенсійного фонду. Ми максимально скоротили непродуктивні витрати бюджету і природних монополій», - зазначив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує на те, що програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, термін дії якої закінчується в грудні 2012 року, буде продовжено на 2013 рік.

Після прийняття програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 р. був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема - щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

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Прем'єр-міністр України Микола Азаров у вересні 2012 р. заявляв, що Україна продовжить програму співпраці з МВФ, якщо це сприятиме розвиткові національної економіки.

4 жовтня перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив, що влада України має намір виконати вимоги МВФ про приведення тарифів на газ для населення до економічно обґрунтованих. При цьому він додав, що поки що не зрозумілий спосіб і терміни реалізації цих намірів.