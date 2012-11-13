Ківалов пояснив, як реформувати Європейський суд

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.Ківалова, нагадавши, що 12 листопада у Парижі відбулося засідання юридичного Комітету ПАРЄ, під час якого депутат представив доповідь на тему: "Забезпечення життєздатності Страсбурзького суду: структурні недоліки у державах-учасницях".

Два роки тому ПАРЄ доручила С.Ківалову вивчити причини "завалу" справ в Європейському суді з прав людини і запропонувати механізми щодо усунення цих проблем.

"За минулі два роки ми детально проаналізували причини, які призводять до того, що справи у Страсбурзькому суді розглядаються роками. Це проблема справ, що часто повторюються; неприйнятних справ, тобто таких, які взагалі не підлягають розгляду у Страсбурзі, тому що в них немає порушення Конвенції (про захист прав людини). А таких в ЄСПЛ нараховується близько 90%!", - відзначив С.Ківалов.

За його словами, під час вивчення проблеми також були виявлені системні структурні недоліки у державах-учасницях, які і призводять до виникнення проблем у роботі ЄСПЛ.

«Головні з них: невиконання рішень національних судів; жорстоке поводження з боку правоохоронних органів; надмірна тривалість судових розглядів; перевищення термінів попереднього затримання і невідповідність умов утримання на попередньому слідстві», - повідомив депутат.

За словами С.Ківалова, щоб виробити ефективні механізми оптимізації роботи суду і усунення структурних системних недоліків у державах-учасницях, в Україні була створена спеціальна робоча група, до якої увійшли більш як тридцять кращих українських експертів-юристів.

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"Наші пропозиції були такими: вести об'єктивну статистику. Тобто не оперувати абсолютними цифрами - кількістю скарг, що надійшли з тієї чи іншої країни, а спиратися на кількість населення, - повідомив С.Ківалов. - Адже, наприклад, 100 звернень до ЄСПЛ з крихітної Албанії або з величезної Росії - це абсолютно різна статистика".

Пропозиції С.Ківалова щодо реформи ЄСПЛ були схвалені членами юридичного Комітету ПАРЄ. Так, голова юридичного Комітету ПАРЄ Крістофер Чоуп перш за все привітав С.Ківалова з обранням народним депутатом, і сказав, що "доповідь написана блискуче".

Члени Комітету ухвалили доповідь С.Ківалова одноголосно. За результатами виступу народного депутата було прийнято Резолюцію, адресовану парламентам держав - членів Ради Європи. Також було прийнято відповідну рекомендацію, адресовано урядам цих самих держав. Комітет вирішив, що "проект Ківалова" буде винесено на сесію Парламентської Асамблеї у квітні, і у разі схвалення на сесії ПАРЄ, тези, запропоновані С.Ківаловим, стануть складовою частиною реформи Європейського суду з прав людини.