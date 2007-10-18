Ющенко і Тимошенко сьогодні зустрінуться в Португалії?

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Португальської Республіки, де візьме участь у Саміті Європейської народної партії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що під час Саміту В.ЮЩЕНКО проведе двосторонні зустрічі із канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ, Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом ПАРЄ Рене Ван дер ЛІНДЕНОМ та Президентом Європейського парламенту Гансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ.

Під час саміту глави держав та урядів країн ЄС, а також інших європейських держав, що є членами Європейської Народної Партії, планують обговорити прийняття нової Європейської союзної угоди.

Як повідомляв УНІАН , лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО 18 жовтня теж планує їхати до Португалії. Візит Ю.Тимошенко обговорила 12 жовтня на зустрічі з Послом Португалії в Україні.