Білорусь зняла обмеження на приватизацію держпідприємств

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні на пленарному засіданні в рамках Білоруського інвестиційного форуму прем`єр-міністр Білорусі Михайло М’ясникович.

«Будь-яке підприємство може бути приватизоване. На доручення Президента уряд зняв всі обмеження на приватизацію підприємств державної власності», - наголосив М.М’ясникович.

«Ключовим питанням є подальший розвиток з використанням нових технологій, залученням інвестицій, інтеграцією в світову економіку», - сказав білоруський прем`єр.

При цьому він відзначив, що виконати річний прогноз з одержання 2,5 млрд дол. від приватизації уряду не вдасться.

«Але я б не робив з цього трагедії. Ми маємо інші механізми підтримки достатнього рівня золотовалютних резервів», - сказав білоруський прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Білорусь планувала залучити 3,8 млрд дол. прямих іноземних інвестицій, зокрема 2,5 млрд дол. – за рахунок реалізації приватизаційних проектів.

За даними Міністерства економіки Білорусі, при прогнозі на 2011 рік залучити в економіку прямі іноземні інвестиції у розмірі 5,4 млрд дол. фактично вдалося залучити 1,3 млрд дол., без урахування продажу акцій «Білтрансгазу» за 2,5 млрд дол., або лише 20%.