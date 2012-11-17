МОЗ пропонує брати органи в померлих за замовчуванням

Як пише газета «Сегодня», законопроект передано до парламенту два тижні тому.

«Зараз його вивчає парламентський комітет з охорони здоров'я. Потім він повинен передати його на розгляд Ради. Але думаю, що це буде вже при новому скликанні», - повідомив виданню директор Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ Руслан Салютін.

Головний трансплантолог МОЗ Олександр Никоненко пояснив, що в Україні 7 центрів трансплантації готові до постійної роботи, але трупне донорство практично блоковане.

«У нас в країні роблять сотню пересадок нирок на рік, одну - серця, і 12-14 - печінки. При цьому щорічно трансплантації нирки потребують понад 2000 людей, печінки - близько 1000, серця - 500-700», - пояснив він.

О.Никоненко зазначив, що зараз після смерті людини згоду на пересадку її органів повинен дати родич, але він перебуває у важкому психологічному стані і найчастіше відмовляє.

За його словами, при розробці закону автори орієнтувалися на досвід Росії, Білорусі, Італії, Австрії.

Після прийняття закону всі українці стануть потенційними донорами. Їм 2 місяці будуть роз'яснювати, що вони можуть відмовитися від здачі органів: для цього треба буде написати заяву і віднести в поліклініку за місцем проживання, або навіть відправити електронною поштою Держслужбі з трансплантації. Це відомство створить єдиний реєстр відмовників, а також контролюватиме роботи по забору органів і пошук потенційних донорів.

У лікарнях працюватимуть фахівці, які підшукуватимуть потенційних донорів у відділеннях реанімації та інформуватимуть про них центри по забору органів.

«Якщо консиліум медиків в лікарні констатує смерть мозку пацієнта, то після бесіди з родичами органи людини зможуть вилучити», - наголошує О.Никоненко і додає, що навіть після прийняття закону родичі зможуть заборонити забирати органи у померлих.

Трансплантолог визнає, що в Україні населення дуже негативно ставиться до презумпції згоди, і тому потрібно, щоб відомі люди - спортсмени, політики, зірки - публічно підтримали цей законопроект.

За словами медичного адвоката Людмили Солоп, закон може бути корисний, але треба дивитися, які в ньому передбачено механізми проти зловживань. Серед можливих ризиків - те, що трансплантологія передбачає не тільки пересадку внутрішніх органів, але й сухожиль, м'язів, шкіри. Тобто людину зможуть просто розібрати на органи і родичам навіть нічого буде поховати.

Ще один ризик, про який нагадують юристи - неякісні органи для трансплантології та процвітання «Чорного» ринку органів.

Автори закону запевняють, що такі зловживання будуть неможливі завдяки суворому контролю. «У нас в країні чорна трансплантологія в принципі неможлива», - запевняє головний трансплантолог України.