15 років тому в космоc полетів перший космонавт незалежної України

Як повідомляє сайт Національного космічного агентства України, вперше про участь українського космонавта-дослідника в місіях американських шаттлів було оголошено 13 травня 1994 року в спільній заяві Президента України Леоніда Кучми та Президента США Білла Клінтона.

У 1995 році НКАУ разом із НАСА розпочало підготовку до космічного польоту та наукових експериментів. Керівником групи для відбору кандидата до польоту та реалізації польоту було затверджено заступника генерального директора НКАУ Едуарда Кузнєцова, керівником наукової програми від НАН України - доктора біологічних наук Єлизавету Кордюм.

Підготовка тривала 3 роки, упродовж яких узгоджувалися конкретні завдання експерименту, удосконалювалося обладнання та пристрої, відпрацьовувалися спільні дії українських та американських вчених.

У лютому 1996 Л.Каденюка було зараховано до групи українських космонавтів для проходження підготовки до польотів на космічних кораблях «Спейс Шатл», у липні 1996 він прибув до США. З листопада 1996 по листопад 1997 разом із космонавтом-дублером Ярославом Пустовим пройшов підготовку до польоту в Космічному центрі ім. Джонсона (США).

Космічний політ відбувався з 19 листопада по 5 грудня 1997 року на космічному кораблі «Колумбія». Політ у складі міжнародного екіпажу тривав 15 діб 16 год 35 хв 1 сек.

Український космонавт-дослідник виконав широкий спектр робіт у рамках спільного українсько-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст та розвиток вищих рослин. У спільному експерименті брали участь: з боку України 5 інститутів Національної академії наук України – Інститут ботаніки імені М.Холодного, Інститут фізіології рослин та генетики, Інститут молекулярної біології та генетики, Інститут екології Карпат, Інститут мікробіології та вірусології імені Д.Заболотного та Національний ботанічний сад імені М.Гришка; з боку США 5 університетів – Канзаський, Луїзіанський, Ногайський, Вісконсинський, Північної Кароліни та Космічний Центр імені Джона Кеннеді.

Крім спільного українсько-американського експерименту в космічному польоті Л.Каденюк виконував експерименти Інституту системних досліджень людини з тематики «Людина і стан невагомості».

Уперше, під час польоту Л.Каденюка, у космосі побували тризуб, український прапор та пролунав гімн Незалежної України.

З нагоди 15-річчя польоту в космос першого українського космонавта в Державному космічному агентстві України затверджено програму заходів, яка передбачає проведення прес-конференції для ЗМІ, оформлення тематичних експозицій в музеях авіації та космонавтики, проведення зустрічей з першим космонавтом України, проведення круглого столу за участю безпосередніх організаторів польоту українського космонавта.

Довідка УНІАН. Л.Каденюк народився 28 січня 1951 року у с. Клішківці Хотинського р-ну Чернівецької області. Закінчив Клішківецьку середню школу (1967), Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків (1971), Московський авіаційний інститут (1989).

Пройшов повний курс підготовки до польотів на кораблях «Союз» та орбітальній станції «Мир». Пройшов підготовку за програмою «Буран». Льотчик-випробувач I класу, освоїв 54 типи та модифікації літаків.

Герой України (1999). Генерал-майор авіації. Почесний громадянин міста Чернівці (2001). Народний депутат України 4-го скликання (2002-2006). Кандидат технічних наук (2006). Віце-президент Аерокосмічного товариства України (з 2007). Радник прем`єр-міністра України з питань авіації та космонавтики, радник голови ДКА України (з 2011).